وزير الخارجية يترأس وفد مصر في إجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان 2017/04/20 - 21:37 وزير الخارجية يترأس وفد مصر في إجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان2017-04-20T21:37:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مباحثات الفريق أول صدقي صبحي مع وزير الدفاع الأمريكي محافظ القاهرة و القيادات التنفيذية يحضرون جلسة برلمان طلائع القاهرة 20-4-2017 مؤتمر تسويق التأمين الأفروأسيوي يستضيف ممثلين للتأمين من مختلف دول العالم 20-4-2017 وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة للقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين القاهرة و واشنطن 20-4-2017 بدء إجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين القاهرة و الخرطوم بقيادة شكرى وغندور 20-4-2017 القوات الجوية تستهدف عدداً من البؤر الإرهابية للعناصر التكفيرية بشمال سيناء 20-4-2017
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