كراكاس - أ ف ب

اندلعت مواجهات الخميس في كراكاس بين متظاهرين وقوات الامن خلال مسيرة مناهضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وذلك غداة تظاهرات حاشدة قتل خلالها ثلاثة اشخاص.

ووقعت هذه الحوادث في شرق العاصمة حيث حاول الالاف الوصول الى وسط المدينة عبر طريق سريعة ورشق بعضهم عناصر الشرطة بالحجارة، فرد هؤلاء بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفي وقت سابق الخميس، استخدم عناصر في قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات صغيرة لمعارضين في غرب العاصمة وتحديدا في حيي سانتا مونيكا وايل باريزو حيث تجمع عشرات من الاشخاص.

ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس جميع الاطراف المعنيين بالتوتر في فنزويلا الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للحؤول دون اندلاع مواجهات جديدة وتسهيل استئناف الحوار.