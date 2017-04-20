فلوريدا -رويترز

عرض تلفزيون ادارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بثا لوصول طاقم مخفض من رجلين أحدهما أمريكي والآخر روسي إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان اليوم الخميس بعد رحلة استغرقت ست ساعات.

وانطلقت مركبة حملها صاروخ سويوز الروسي الصنع تحمل رائدي الفضاء الأمريكي جاك فيشر (43 عاما) والروسي فيودور يورتشيخين (58 عاما) في الساعة 1:13 بالتوقيت المحلي (0713 بتوقيت جرينتش) بمقعد خال على غير العادة. وتخفض روسيا طاقم العمل على المحطة حتى يجري نقل المختبر العلمي إليها في العام المقبل بعد طول انتظار.

ووصل فيشر ويورتشيخين إلى المحطة، التي تكلفت مئة مليار دولار والتي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، في الساعة 1318 بتوقيت جرينتش.

ويقول فيشر إنه يتوقع أن يكون أكبر تحد يواجهه في رحلته الفضائية الأولى هو استخدام دورة المياه على المحطة في حالة انعدام الجاذبية.

وقال فيشر في حديث قبل انطلاقه “لا يمكنك التدرب على ذلك وأنت على الأرض، لذلك أقبل على تجربة دخول الحمام بتقدير وتحضير وقدر لا يستهان به من الفزع.”

وسيتولى فيشر إدارة المحطة مع اثنين آخرين من رواد الفضاء المخضرمين هما يورتشيخين زميله في الرحلة الذي قام بأربع رحلات فضائية من قبل، وبيجي ويتسون (57 عاما) التي تمضي ثالث فترة إقامة طويلة في الفضاء والتي ستسجل رقما قياسيا يوم الاثنين كأول رائد فضاء أمريكي يقضي فترة مجمعة تتجاوز 534 يوما في الفضاء.

وقالت ناسا يوم الأربعاء إنها من المتوقع أن تتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين لتهنئتها.

وستبقى ويتسون مع زميليها على المحطة حتى سبتمبر .