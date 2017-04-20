القاهرة - أ ش أ

التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الخميس، وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة; وذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وكافة قطاعات وزارة الداخلية ، خاصة فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.

ورحب وزير الداخلية – في بداية اللقاء – بأعضاء اللجنة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكل كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين الت كفلها الدستور، بما يعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وحرص وزير الداخلية على توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين ، مؤكدا أن أقباط مصر لايزالو يضربون مثلا غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته .. مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم فى صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع فى لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وأشار الوزير ، إلى أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم، ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات ، إلا أن المعركة لم تنتهى، وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتى أصبحت آفة دولية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا توجد دولة فى العالم يمكنها أن تحمى نفسها بمفردها منه، وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمى ودولى لمواجهة هذه الظاهرة .

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على استصدار التشريعات التي تعضد مسيرة جهاز الأمن وتكفل له القدرة على أداء دوره المحوري فى تدعيم أمن واستقرار الوطن، ومده بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الأمنية، وكذلك منحه الفرصة لتحسين الظروف الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل فى إنفاذ القانون ومواجهة كافة صور الخروج عنه .