بنها -اش أ

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية اليوم الخميس في السيطرة على حريق نشب في مخزن بلاستيك بقرية الخرقانية بالقناطر الخيرية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور قسم شرطة القناطر بالواقعة.. وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء ومعدات مجلس المدينة وتم السيطرة وإخماد ألسنة النيران التي التهمت محتويات المخزن بالكامل .

وتوصلت التحريات إلى أن المخزن عبارة عن قطعة أرض أسفل منزل مكون من دورين على مساحة نحو 100 متر مربع ملك “أيمن .ا ” وبه مواد بلاستيكية وغير مرخص بالنشاط ورجحت المعلومات حدوث ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.