القاهرة - أخبار مصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، “جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1، 2، 3 – مقر وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الأمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى – ضباط الصف – نادى الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض استاد القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس – مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحى السابع بمدينة نصر ومدينة التوفيق”.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه نظراً لقيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خط المياه قطر 800 مم، المتعارض مع قواعد كوبرى الفنجرى تقاطع طريق النصر، لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعه الرابعة عصر غدا الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.