أخبار مصر - وكالات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، مقتل ضابط روسي في سوريا جراء هجوم شنه مسلحون.

وأوضحت الوزارة في بيان إن الرائد سيرجي بوردوف، الذي عمل مستشارا عسكريا لدى الجيش السوري، قتل نتيجة هجوم شنه مسلحون على موقع للقوات الحكومية السورية.

وتابعت الوزارة أن الضابط الروسي كان ضمن مجموعة للمستشارين العسكريين الروس يؤدي المهام المتعلقة بتدريب تشكيل من تشكيلات الجيش الحكومي السوري، وأثناء هجوم شنه المسلحون على موقع للجيش السوري قام بتنظيم عملية حالت دون اقتحام مساكن العسكريين من قبل المهاجمين. وأضافت الوزارة أن الرائد الروسي أصيب بجروح قاتلة أثناء المعركة.

كما نفت وزارة الدفاع تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن مقتل عسكريين روسيين اثنين في سوريا.