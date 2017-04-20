الرياض -أ ش أ

دمر طيران التحالف العربي مخابئ أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح خلال غارات جوية على مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن الغارات تزامنت مع قصف بوارج التحالف تجمعات ومواقع للميليشيات في المرتفعات القريبة من معسكر خان بن الوليد ومفرق موزع شرق المدينة.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قد أعلن – في وقت سابق – أنه تم تضييق الحصار على الحوثيين بعد سيطرة الجيش على المرتفعات المطلة على المعسكر من الاتجاهات الشرقية والشمالية والغربية.

وأشار إلى أن المعسكر أصبح تحت سيطرة الجيش اليمني مع استمرار فريق هندسي بنزع الألغام من المناطق المحيطة بالمعسكر.

يشار إلى أن معسكر خالد بن الوليد يقع على بعد 40 كيلومترا شرق مدينة المخا, بين تلال جبلية, متوسطا 3 بلدات ريفية وهي الخوخة والوازعية والمخا.