نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
السيسي يؤكد أهمية تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر
وزير الخارجية يؤكد ثقة مصر المطلقة في القيادة السودانية
بالصور..قوات إنفاذ القانون تواصل ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء
إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بمدينة شرم الشيخ
لاجارد: مصر بحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة التضخم
البورصة تغلق على تباين في نهاية أسبوع قصير
كوريا الشمالية تهدد بتحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى رماد
دي ميستورا يعلن تأجيل الاجتماع الثلاثي حول سوريا
الأهلي يغلق ملف رحيل لاعبيه لنهاية الموسم
إيناسيو: لم أغضب من عدم الظهور إعلاميا
“الوصايا العشر للكاتب بالعربية” في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
وزير الصحة يفتتح مؤتمر “هي أصل الحياة”
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