طوكيو -رويترز

دشنت دار الأزياء العالمية (كريستيان ديور) متجرا جديدا في طوكيو بعرض للأزياء في حديقة فوق سطح مركز تسوق فاخر قدمت فيه العارضات تصاميم جديدة لمديرة الشركة ماريا جراتسيا شيوري.

وبما يبرز ارتباط بيت الأزياء العالمي باليابان، وهي سوق مهم للشركة، استلهمت شيوري تصاميم أحدث إبداعاتها من زهور الكرز وأزياء أنتجتها الشركة عام 1953 وتعكس ألوان الحدائق اليابانية.

ويجيء افتتاح متجر كريستيان ديور في وقت بلغ فيه إنفاق زائري اليابان مستويات قياسية، غير أن النمو تباطأ لأسباب منها تراجع مشتريات السياح الصينيين.

لكن سيدني توليدانو الرئيس التنفيذي لتصميم الأزياء في كريستيان ديور أبلغ رويترز انه لا يراوده قلق بشأن دورات الصعود والهبوط في قطاع السياحة الذي قال إنه مر بمراحل كثيرة خلال العشرين عاما التي قضاها في إدارة الشركة.

وقال “ما نود عمله في اليابان هو البحث عن السوق المحلية. نحن نبحث عن الزبائن اليابانيين الذين كانوا منذ فترة طويلة الزبائن المميزين للأزياء الفاخرة.”

وبحسب شركة (بين اند كمباني) للاستشارات الأمريكية، بلغت قيمة مشتريات سوق السلع الشخصية الفاخرة في اليابان 22 مليار يورو (23 مليار دولار) في 2016 لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. ومثلت مشتريات السياح 30 في المئة من هذه القيمة.