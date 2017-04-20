القاهرة -أ ش أ

تأهل الإسباني رافائيل نادال للدور ربع النهائي لبطولة مونت كارلو للتنس بعد فوزه اليوم الخميس على الألماني الكسندر زفريف بمجموعتين.

ولم يواجه نادال المصنف الرابع للبطولة، مقاومة تذكر من زفيريف واستطاع التأهل للدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييجو شوارتزمان والألماني جان لينارد شتروف.

ويعد هذا الفوز الثالث لنادال على زفريف في مواجهاتهما الثلاثة التي جمعتهما حتى الآن بعد الفوز في إنديان ويلز العام الماضي, وكذلك في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.