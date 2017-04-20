القاهرة- أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود تلك الحملات التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على مدار أسبوع – في مجال قضايا المخدرات عن ضبط ألف قضية و في مجال التشكيلات العصابية عن ضبط 23 تشكيلا عصابيا ضموا 67 متهما إرتكبوا 87 حادث سرقة وفي مجال ضبط السيارات المسروقة عن ضبط 25 سيارة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق