القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بان الشركة القابضة للصناعات المعدنية حققت أرباحا في النتائج المالية الأخيرة للشركة سواء خلال فترة ستة أشهر أو تسعة أشهر لأول مرة منذ عام 2009.

جاء ذلك خلال مؤتمر “الآفاق المستقبلية لقطاع الأعمال العام” الذي نظمته نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونقابة الصناعات الكيماوية بمقر اتحاد نقابات عمال مصر لبحث خطة العمل المشتركة لتطوير الصناعات الإستراتيجية في الشركات الوطنية.

وأضاف الشرقاوي أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب ووافق عليها مجلس الوزراء.

وأعلن أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب وهو ما سينعكس على أداء الشركة وبالتالي الانعكاس على العمال مؤكدا أنه لن يتم ترك شركة من شركات القطاع دون ضخ استثمارات جديدة بها.