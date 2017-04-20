القاهرة -أ ش أ

تنظم وزارة الآثار يوم الإثنين القادم المؤتمر السنوي الأول لمركز تسجيل الآثار المصرية تحت عنوان “مركز تسجيل الآثار المصرية .. المقومات والتحديات” وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

صرح بذلك الدكتور هشام الليثي مدير عام المركز مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 61 عاما على إنشائه ليلقي الضوء من خلال عدد من المحاضرات العلمية على أهم الإنجازات التي قام بها المركز في تسجيل

الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية كالأقصر وأسوان وإسنا والإسكندرية منذ إنشائه وحتى الآن.