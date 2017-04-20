القاهرة - أ ش أ

قدرت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار التوابل بنسب تصل الى 50 % مقارنة بالعام الماضي.

وذكر سكرتير شعبة العطارة محمد مصطفى الشيخ اليوم الخميس أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بنسب تتراوح من 30 إلى 40 % تصل في بعض الأصناف وتصل إلى 50 % في اصناف اخرى نتيجة لزيادة سعر الدولار والدولار الجمركي والتعريفة الجمركية والقيمة المضافة.

واوضح أنه يتم استيراد نحو 80 % من حجم التوابل والأعشاب المنتشرة في الأسواق لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود والأجور، والتي أثرت على معدلات الإنتاج المحلي.

واشار إلى أن السوق تعاني حالة من الركود الأمر الذي دفع أصحاب المحلات إلى تخفيض حجم العمالة نظرا لعدم قدرتهم على تحمل نفقات الأجور والمرافق والكهرباء.