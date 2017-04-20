الولايات المتحدة- أ ف ب

نفت روسيا الخميس ان تكون عرقلت في مجلس الامن الدولي ادانة لاطلاق كوريا الشمالية صاروخا، متهمة الولايات المتحدة بانها انهت المشاورات “في شكل فظ”.

وطلب مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة واطلعت عليه فرانس برس ان تمتنع كوريا الشمالية عن اجراء تجارب اخرى نووية او بالستية تحظرها الامم المتحدة.

وفشل نظام بيونغ يانغ الاحد في اطلاق صاروخ بالستي جديد.

وارادت روسيا ان يشير القرار، على غرار القرارات الاممية السابقة حول كوريا الشمالية، الى الحاجة للتوصل الى حل “عبر الحوار”.

وقال ممثل موسكو لدى الامم المتحدة بيتر ايليتشيف “لم نعرقل النص، طلبنا استخدام لهجة يتوافق عليها الجميع”.

واضاف للصحافيين “نحن مستعدون للعمل على هذا النص وايجاد تسوية، ولكن بالنظر الى الطريقة الفظة التي اوقف فيها (الاميركيون المشاورات) لا اعلم”.