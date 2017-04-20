القاهرة - أ ش أ

افتتح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس مكتب تمثيل البنك في مدينة “جوانزو” جنوب الصين بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر بالصين.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر -في بيان- أنه تم إعطاء الأولوية لتواجد مكتب تمثيل للبنك بالسوق الصينية في إطار إستراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجي في أسواق جديدة.

وأوضح أن اختيار مدينة جوانزو مقرا لمكتب تمثيل البنك يهدف لتغطية منطقة جديدة من الصين حيث تعتبر مدينة “غوانزو” من أهم المدن الصينية وعاصمة إقليم جوانجدونج، وهى البوابة الجنوبية للصين والمركز المالي للجنوب وتتواجد بها الغالبية العظمى من مؤسسات المال والأعمال، ويقام بها أهم المعارض التجارية الدولية، كما أن حجم تعاملاتها التجارية تمثل نحو حجم التجارة الخارجية للصين، وتعتبر واحدة من أكبر الموانئ الصناعية والتجارية في الصين والعالم والمصدر الرئيسي لغالبية الواردات المصرية من الصين.