اخبار مصر - سماء المنياوي

افتتح الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة اليوم الخميس المؤتمر الطبي الاول لمجلة “نصف الدنيا” والمتخصص في صحة المرأة المصرية تحت عنوان “هي اصل الحياة”.

وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الذي أن هذا المؤتمر يتناسب مع إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذا العام “عام المرأة ” كما يتوافق مع اطلاق جامعة الدول العربية على هذا العام عام صحة المرأة .

وفي كلمتها أوضحت أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ان إختيار شعار هي أصل الحياة يعود للدكتور أحمد عكاشة حين أوضح ان الجنين عندما يتكون يكون انثي وبفضل مادة الانتروجين التي يتعرض لها يتحول الي ذكر .

واضاف هشام لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام ان اعلان الرئيس عام ٢٠١٧ عاما للمرأة كان مناسبة ليري هذا المؤتمر النور اخيراً.

شارك في المؤتمر عدد من كبار العلماء والأطباء في مصر ، حيث عقدوا عددا من الجلسات حول أورام الثدي والقلب والسمنة وجراحات التجميل وتجميل الأسنان بالنسبة للمرأة كما عقدت جلسة ختامية عن صحة المرأة والسعادة.