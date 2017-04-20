اخبار مصر - احمد عوض

قام يحيى راشد وزير السياحة بتكوين لجنة أزمات بالتنسيق مع غرفة الشركات لمواجهة ازمة المعتمرين بمطار القاهرة التي نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة الى جدة والمدينة والعائدين من مطار جدة.

كما قام وزير السياحة بالاتصال بسمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، الذي تفضل مشكورا بعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين في شركة الخطوط الجوية السعودية .

ومن المنتظر وصول رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية السعودية الى القاهرة خلال ساعات لحل هذه المشكلة قبل انتهاء اليوم.

وقد تم نقل جميع المسافرين المتواجدين بالفنادق الى مطار القاهرة الدولى صالة ١ حيث تم الإعلان عن مغادرة ١٠ رحلات من القاهرة الى جدة خلال الساعات القادمة في إطار استعادة حركة طيران الخطوط السعودية لحالتها الطبيعية.