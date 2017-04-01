أخبار مصر- غباشى خيرالله

قام جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اليوم الخميس بتوزيع كراتين المواد الغذائية التي وفرتها القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، بمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع .

وصرح الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إن الهدف من توفير تلك “الكراتين” هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار مشيرًا إلي أن المحافظة أقامت عدة منافذ لبيع المواد الغذائية لمواطنيها للقضاء علي ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

ووجه المحافظ الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد في خدمة وطنهم الغالي مصر ، وتمت عملية توزيع السلع بالتنسيق بين القوات المسلحة والوحدات المحلية وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وتوفر القوات المسلحة “كراتين” مواد غذائية لتوزيعها علي المواطنين بسعر ٢٥ جنيهًا وفي داخلها كيلو جرام من السكر، والأرز، والفول، و٣ أكياس مكرونة، إضافة إلى سمنة وصلصة طماطم وشاي.