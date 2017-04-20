القاهرة- أ ش أ

أقام لاعبو الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى حفل وداع للتشيكي فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للفريق ومعاونه قبل

سفرهما إلى التشيك مساء غد الجمعة.

وشارك في وداع المدرب اعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وعبد الرحمن أنوس رئيس قطاع الكرة وأبو طالب العيسوي

المدير الفني الجديد لقلعة الدروايش .

وقد خاض فريق الاسماعيلي تدريبه الأول تحت قيادة العيسوي ومعاونيه محمد محسن أبو جريشة المدرب العام وسعفان الصغير مدرب

حراس المرمى.

وسيخوض الفريق مرانه الاساسى غدا استعدادا لمباراة انبي فى الجولة الخامسة والعشرين المقررة إقامتها مساء الاحد المقبل.