طهران- أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الايرانية الخميس أنه لن يتم نقل أي مناظرات مباشرة على التلفزيون خلال الحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد سلمان ساماني “استنادا الى قرار لجنة مراقبة الحملة الانتخابية، سيتم بث المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها”.

كما أصدرت اللجنة توجيهات خاصة بالمناظرات وأبلغت المرشحين أنه لا يسمح لهم ب”تشويه صورة البلاد .. أو تشويه تصرفات السلطات التنفيذية أو الادارية أو التشريعية أو القضائية”.

ولقيت المناظرات التي تبث مباشرة على شاشات التلفزيون شعبية واسعة خلال الانتخابات في 2009 و2013، وقال العديد من المحللين أن أداء الرئيس الايراني حسن روحاني لعب دوراً مهما في فوزه المفاجئ.

وانتقد المرشح المحافظ علي رضا زكاني قرار اللجنة وقال أنه “سيضر بالشفافية بشكل كبير”.