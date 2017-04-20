الإسكندرية -أ ش أ

ينظم مختبر السرديات ببيت السناري الأثري بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل ورشة عمل بعنوان “الوصايا العشر للكاتب بالعربية” يحاضر فيها الشاعر محمد محفوظ. وقال الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية-اليوم الخميس- إن الورشة ستتناول القواعد الأساسية التي يؤدي عدم المعرفة بها إلى الوقوع في أخطاء نحوية وصرفية وإملائية مثل الهمزات على اختلاف مواضعه وعلامات الإعراب الفرعية في الاسم والفعل وعمل النواسخ في الجملة الاسمية نحوا ومعنى, وتثنية المنقوص والمقصور والممدود وتصريف الأفعال بين الأزمنة الثلاثة وإسناد ضمائر الرفع المتصلة للفعل في الأزمنة الثلاثة وروابط الجمل ونصب النكرة وما يلزمه وكتابة العدد وتمييزه وعلامات الترقيم.

وأشار عتيبة إلى إن الورشة مجانية بدون أي رسوم للحضور وتهدف إلى الارتفاع بمستوى من يكتبون باللغة العربية لتلافي الأخطاء الكثيرة والظاهرة في كثير مما يكتب وينشر حاليا.

يذكر أن الشاعر محمد محفوظ حاصل على ماجستير في الأدب والنقد من كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وليسانس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر والشهادة الوظيفية في تدريس اللغة العربية من الجامعة الأمريكية ويعد حاليا رسالته للدكتوراه حول أنماط السرد القصصي والروائي في أدب المرأة المصرية بدءا من مطلع القرن الحادي والعشرين حتى نهاية 2014