القاهرة-أ ش أ

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ اليوم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري وإدارة الكرة, أغلقا ملف رحيل أي لاعب

لحين انتهاء الموسم للتركيز في الدوري والمنافسة على بطولة إفريقيا.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريح له أن اللاعب صالح جمعة لاعب وسط الفريق لم تصله أية عروض رسمية خلال الفترة الماضية,

نافيا تماما وجود أية جلسات جمعته أو أي من أعضاء الجهاز الفني خلال الفترة الماضية مع أي من لاعبي الفريق لطلب

المشاركة أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشار مدير الكرة إلى أهمية التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول خلال مباريات الدوري والتي كان آخرها لقاء تليفونات بني

سويف الذي فاز فيه الأهلي أمس الأربعاء بنتيجة 3-1 , منوها بأن النتائج في مثل هذه المباريات لا تكون هي العامل الأهم

بالنسبة للجهاز الفني بقدر أهمية تجهيز جميع اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي والعائدين من الإصابات.

واختتم عبدالحفيظ تصريحه قائلا : أن مثل هذه التجارب الودية مفيدة للفريق ومؤثرة إيجابا ويسعى الجهاز الفني لتثبيت إقامتها على

فترات متقاربة حتى نهاية الموسم.