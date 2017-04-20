القاهرة-أ ش أ

التقى سامح شكري وزير الخارجية خلال زيارته الحالية إلى الخرطوم مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن وزير الخارجية نقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عمر حسن البشير, أكدت عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين, وأهمية الحفاظ عليها وتطويرها في كافة المجالات, فضلا عن التأكيد على أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار السودان والعكس, وأهمية الحفاظ على التواصل الدائم بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية أطلع الرئيس البشير على نتائج مباحثات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين, وما اتسمت به من شفافية وحرص متبادل على توثيق العلاقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون, فضلا عن أهمية حماية العلاقات الثنائية من الأطراف المغرضة التي تستهدف النيل منها.

بدوره, أكد الرئيس البشير أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة, والتي تفرض على الجانبين التكاتف والتعاون والتضامن لمواجهتها, مشددا على أن أمن مصر واستقرارها يعد أولوية للسودان.