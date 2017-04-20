بيونج يانج - أ ش أ

حذرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، الأميركيين، من ضربة وقائية، وتحويل أمريكا إلى رماد، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تدرس خيارات للضغط على (بيونج يانج) بشأن برنامجها النووي.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية – اليوم الخميس – أنه في حال توجيه ضرباتنا الوقائية، فلن تمحو فقط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والمناطق المحيطة بها، بل في الأراضي الأمريكية ذاتها، وتحولها إلى رماد”.

من جانبه، قال تيلرسون – في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الأربعاء – “نحن نراجع حالة كوريا الشمالية، سواء فيما يتعلق بكونها دولة راعية للإرهاب، وأيضا السبل الأخرى التي تمكننا من ممارسة ضغط على النظام هناك، ليعود للتواصل معنا لكن على أساس مختلف عن المحادثات السابقة”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذ موقفا متشددا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي رفض تحذيرات الصين حليفته الرئيسية الوحيدة، ومضى في تطوير البرامج النووية والصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن.