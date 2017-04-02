اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس على تباين في نهاية اسبوع قصير اقتصرت تداولاته على 3 جلسات فقط نتيجة لعطلات اعياد القيامة وشم النسيم.

وكسب مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” نحو 0.08 % ليبلغ مستوى 12905.85 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.16 % مسجلا 2066.14 نقطة.

وتراجع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.11 % مسجلا 12147.18 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.29 % ليغلق عند 591 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.31 % ليبلغ مستوى 1366.57 نقطة.

وافادت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال بان التذبذب غلب على حركة الجلسة حيث مازالت السوق تتحرك في نطاق عرضي تحدده قناة سعرية ضيقة ما 12800 نقطة و13550 نقطة.

وذكرت ان اغلاق المؤشر اعلي المستوي المهم 12833 نقطة الذي اصبح دعما قويا يجب عدم كسره لاسفل.

واشارت الى ان السوق مازالت تتحرك وسط حزمة قوية من المقاومات والدعوم تتمثل تقريبا عند تحقيق كل 200 نقطة صعودا او هبوطا.