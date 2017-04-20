اخبار مصر-هند بداري

عقدت كلية الاداب جامعة عين شمس اليوم ندوة “دور الجامعات في مكافحة الإرهاب ” تحت رعاية ا.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ،ا.د.سوزان القليني عميدة الكلية .

ورحبت د.سوزان القلينى عميدة اداب عين شمس وعضو الهيئة الوطنية للاعلام بالضيوف مؤكدة أن مصر ستظل بخير ما دام طلابها وشبابها بخبر وعلى وعى وعلم .

واكد د.مختار جمعة وزير الاوقاف أن الشباب أمل الامة وعليهم أن يتعلموا صحيح الدين ويوصلون الرسالة لغيرهم.

وأضاف أن دين الاسلام يتضمن فن صناعة الحياة وليس العنف والقتل والتخريب .

ونصح الشباب بالتمييز بين من يدعوهم للهدى والتطرف موضحا أن كل من يدعو الى التسامح والعدل والعمل والانتاج يوجه الى صحيح الدين أما من يدعو الى التعصب والتكاسل والظلم يكون مضللا .