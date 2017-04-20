القاهرة -أ ش أ

حصلت الدكتورة رشا أحمد إبراهيم الباحثة في معهد بحوث أمراض العيون التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والتي تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية عربيا وإفريقيا وإقليميا فيما يتعلق بموضوعات الأمن القومى والاستراتيجية القومية وإعداد الدولة للدفاع وبذلك تكون أول باحثة وطبيبة تحصل على تلك الدرجة العلمية في تاريخ أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وحصلت الدكتورة رشا أحمد على الزمالة عن بحث حول ” دور البحث العلمي في التنمية الشاملة في جمهورية مصر العربية” وأشرف على الزمالة لواء دكتور محمد شفيق وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق ومراجعة العميد أركان حرب عمرو رياض مدير فرع التخطيط بالأكاديمية وضمت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور محمد مصيلحي عضوية كل من الدكتور رضا رزق واللواء أركان حرب حسام جعفر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وشهد المناقشة العديد من قيادات القوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية من بينهم اللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق واللواء طيار هشام الحلبي.

وأكدت الدكتورة رشا أحمد – في تصريح اليوم – أن البحث العلمي يمثل أحد اعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها النهضة في الدول المتقدمة وهو الركيزة الاساسية لصنع السياسات وعمليات التخطيط وإدارة التنمية الشاملة التي تكفل الرفاهية للمجتمع المصري وتضمن له التفوق في المنافسة على المستوى المحلي والاقليمى والعالمي والتطوير والابتكار لافتة إلى أن التوجه للارتقاء بمنظومة البحث العلمي يعد من أهم اهداف التي تسعى لها الامم للنهوض بمستوى القدرات العلمية والعملية وتحقيق الاستثمار الامثل للموارد المتاحة والمنافسة بمنتجاتها في الاسواق العالمية.