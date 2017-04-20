اخبار مصر- شيرين حسين

وقع لدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و”تشانج جيان لونج” وزير الدولة الصيني للغابات ، اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الغابات الشجرية ومكافحة التصحر.

وأشار البنا انه سيتم وفقاً لتلك الاتفاقية، تطوير التعاون بين البلدين، في مكافحة التصحر خاصة من خلال الدفع بمشروع نموذجي يهدف لتعزيز الإرشاد والتطبيق لتقنيات مكافحة التصحر، كذلك حماية التنوع الحيوي، وتقلبات التشجير، وبحوث وتعليم علوم الغابات.

وأوضح وزير الزراعة انه سيتم التعاون في مجالات تبادل المعلومات والإصدارات والوثائق ومخرجات البحوث، فضلاً عن تبادل الزيارات الوفود والخبراء والمتدربين بين البلدين، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، والحلقات الدراسية والمنتديات في هذا الشأن.

وأتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل يعقد اجتماعاته بالتبادل في كل من البلدين، لوضع الخطط ومتابعة الأنشطة وتنفيذها.