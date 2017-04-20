القاهرة - اخبار مصر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013 وذلك لجلسة 21 مايو المقبل لسماع الشهود.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع في قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.