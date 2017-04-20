اخبار مصر - محمد خلف امين

شيعت بني سويف اليوم الخميس في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة الشهيد أمين الشرطة جمال محمد سعيد، الذى استشهد فى حادث إطلاق نار على أحد الأكمنة بطريق سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

تقدم المهندس شريف، حبيب محافظ بنى سويف، واللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمود بشير المستشار العسكري للمحافظة جموع مشيعي الجنازة العسكرية للشهيد ابن قرية بني رضوان بمركز بني سويف والذي استشهد في الهجوم الإرهابي الغادر .

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان، مؤكدا على أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى بل تزيده إصراراً على القضاء على الارهاب والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.