القاهرة-اخبار مصر

يسدل الستار اليوم الخميس على مباريات اياب ربع نهائى الدورى الأوروبى “يوروبا ليج” بإقامة 4 مباريات لتحديد الفرق المتأهلةالى نصف النهائي.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى نظيره أندرلخت البلجيكى.ويتطلع مانشستر يونايتد إلى الإستفادة من ارتفاع حالته المعنوية بعد الفوز على تشلسي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل بشكتاش التركى ليون الفرنسى بعد الخسارة أمامه ذهابا 1-2، فى مباراة شهدت أحداث شغب. بينما يبحث شالكه الألماني

عن تعويض خسارته بثنائية على أرض أياكس أمستردام الهولندي.

ويكفى جنك البلجيكى التفوق بهدف وحيد على سلتا فيجو الإسبانى بعد الخسارة 2-3 ذهابا.