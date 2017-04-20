اخبار مصر - فيصل زكي

اكد الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة مستمرة في تسيير جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل المعتمرين.

ومن المخطط أن تنقل الشركة اليوم 3500 راكباً على متن 18 رحلة جوية بواقع 11 جوية تقلع من مطاري القاهرة وبرج العرب بالاسكندرية إلى جدة و 7 رحلات أخرى إلى مطار المدينة المنورة.

وأضاف عزت أنه من المقرر ان يتم غداً الجمعة تسيير 18 رحلة جوية بواقع 10 رحلات إلى جدة و8 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3050 راكباً، بينما تقلع بعد غدِ السبت 16 رحلة جوية من مطاري القاهرة وبرج العرب بالاسكندرية لنقل أكثر من 3600 معتمراً إلى الأراضي المقدسة.