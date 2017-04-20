القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا .. وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة .. وأن تظهر الشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء .. وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح تكون سطحية جنوبية شرقية .. أما عن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن مصر : القاهرة 23 37 /الإسكندرية 20 29 /

الغردقة 24 37 / وسط الدلتا 22 36 / الأقصر 21 40 / أسوان 21 40 / شلاتين 25 34 / حلايب 26 32 .