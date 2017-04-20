القاهرة - أ ش أ

بحث الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري مع وفد البنك الدولي بالقاهرة سبل الاستفادة من خبرات البنك في تطوير مجالات عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق النماذج الحديثة في الإدارة العامة في أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزارة – في بيان- أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية التي تبذل لتطوير الجهاز الإداري الدولة وتقديم الرؤية المستقبلية في هذا المجال، وذلك في ضوء اهتمام البنك الدولي بالتعرف على تلك الجهود لتحديد أوجه الدعم الفني المطلوب تقديمها في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضا رؤية الوزارة للبرامج التدريبية المزمع تنظيمها للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وعمليات مراجعة دورات العمل وميكنة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين، واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات لمواصلة التنسيق والشراكة في العديد من مشروعات الإصلاح والتطوير الإداري التي تنفذها الوزارة.