الخرطوم - أ ش أ

أكد سامح شكري وزير الخارحية, إن احتماع لجنة المشاورات السياسية مع السودان, المنعقدة اليوم بالخرطوم, يمثل فرصة جديدة للتشاور والتباحث بشأن مجالات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال اللجنة .

وأضاف شكري – خلال كلمته في مستهل اجتماعات لجنة المشاورات السياسية , بين مصر والسودان, اليوم بوزارة الخارجية الخرطوم,برئاسته ووزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور- أن البلدين في تشاور وتنسيق مستمر, من خلال لقاءات عديدة له مع نظيره السوداني, مؤكدا أنها اتسمت جميعها بالمصارحة وشفافية الحوار, وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف .

وتابع شكري “اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتقييم ومتابعة مقررات القطاع السياسي والأمني والقنصلي , في شقه السياسي, ومتابعة الخطوات العملية للتعاون الحثيث , والذي نرجو ان يشهد انطلاقة كبرى, في ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك .

وأشار إلى أن مقررات اللجنة المصرية السودانية العليا في دورتها الرئاسية الأولى, والتي انعقدت في 5 أكتوبر 2016 , تمثل ركيزة هامة من ركائز العمل المشترك, وأساسا للتعامل في كافة المجالات , وحرصنا منذ البدء على وضع هيكل لجان يضمن شموليتها , وفي نفس الوقت يضمن أن تتناول بالتفصيل المطلوب, المطالب الكافة لنواحي التعاون الثتائي ,وقال : أعول على استمرار عملنا المشترك , وتنسيقنا الدائم للارتقاء فوق أية عقبات قد تطرأ نتيجة الحجم الهائل من التعاملات بين البلدين .