القاهرة - أ ش أ

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفدا من شركة سيمنس العالمية تحديث المولدات المتقادمة في حقول البترول ومعامل التكرير بغرض رفع كفاءتها التشغيلية.

تم خلال اللقاء بحث إنشاء مركز متخصص في مدينة السويس لصيانة وإصلاح المعدات الدوارة لقطاعات البترول والغاز والكهرباء في مصر بدلا من إرسالها للخارج.

ويجري حاليا العمل على إنشاء شركة مشتركة بين كل من سيمنس وشركة مصر للصيانة، ممثلة عن وزارة البترول، والشركة المصرية القابضة للكهرباء، ممثلة عن وزارة الكهرباء لإنشاء المركز، وسوف تقوم سيمنس بتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لإعداد كوادر فنية من المهندسين والفنيين المصريين، ويتيح هذا المركز فرص عمل جديدة.