واشنطن- اش ا

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق إزاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها فنزويلا مشيرا إلى أنها تتابع الوضع هناك عن كثب.

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تنتهك دستورها الخاص ولا تسمح للمعارضة بالتعبير عن وجهات نظرها.

وتشهد فنزويلا مظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو منذ أيام حيث يطالب المحتجون خلالها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإطلاق سراح السياسيين المعارضين.