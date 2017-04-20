القاهرة-ا ش ا

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

و أسفرت تلك الجهود عن ضبط قضيتين مواد بترولية بمضبوطات مليوني و350 ألف لتر بنزين وسولارو11 قضية إسطوانات بوتاجاز ,وضبط 6 قضايا أرز وشعير بمضبوطات 18 طنا و4 قضايا سكر بمضبوطات 4 أطنان و91 قضية دقيق مدعم و مخالفات مخابز .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .