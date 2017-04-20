نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة- اخبار مصر
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الامريكي مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه
بالفيديو .. القوات الجوية تقتل 19 تكفيرىا شديدي الخطورة
استشهاد جندي واصابة مواطن في انفجار عبوة ناسفة بالعريش
الداخلية تغلق 5 صفحات بالفيس بوك تحرض على العنف
الرقابة الإدارية تضبط تزويرا في سجلات مستشفى بالاسكندرية
بالصور .. فريق عمل لاعادة الانضباط لشارع المعز
بالصور..التعليم تنظم حفلا فنيا لتكريم الطلاب الايتام المتفوقين
25 مايو النطق بالحكم فى طعن الحكومة على “بدل العدوى”
محافظ سوهاج يطالب “قومى للمرأة” بتفعيل نوادى الأسرة
وزير النقل يوجه بسرعة اصلاح فواصل الدائري
اللجنة التنسيقية العليا للري والزراعة تعقد اجتماعها الثالث
113 مشروع لشباب الخريجين بإستثمارات 1,6 مليون جنيه
المصرية للاتصالات توقع اتفاقا لتقديم خدمات المحمول
“المناطق الحرة” على أجندة التعاون بين مصر وتونس
قابيل يلتقى نظيره الكاميرونى لبحث التعاون الاقتصادى المشترك
وصول 14 الف و 500 طن بوتاجاز لموانىء السويس
محافظ المركزي يلتقي بنوك استثمار وتنمية في واشنطن
بالصور.. وزير الإسكان يشارك في مؤتمر دولي للمياه والصرف بواشنطن
بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والهيئة العامة للتنمية الصناعية
“المالية” تتوقع ارتفاع عجز الموازنة العام المالي الحالي
نصر تدرس زيادة الاستثمارات الصينية مع بنك التصدير والاستيراد
نصر تبحث مع باكستان زيادة الاستثمارات البترولية
“الاستثمار” تعلن تأسيس 1741 شركة خلال شهر مارس
محكمة باكستانية تقضي بعدم كفاية الأدلة لإقصاء نواز شريف
موجيريني: بريطانيا ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي
إعادة تشغيل حقل “الفيل” النفطي الليبي
قوات النظام تشن أكثر من 50 غارة جوية على حماة
هيومن رايتس تتهم الحوثيين باستخدام الغام محظورة
مقتل شرطي ومسلح في تبادل إطلاق نار ببعقوبة
الامم المتحدة تعلن مقتل 82 عامل إغاثة بالسودان
قوات النظام قصفت مواقع المعارضة بريف دمشق وحلب
مستشارة الأسد تؤكد فشل الضربة الأمريكية
مقتل وإصابة 37 شخصا جراء انهيار أرضي جديد بكولومبيا
حسين زين يشارك في احتفالية رئيس الوزراء البحريني
معزوفات من أفلامنا العربية بالمسرح الكبير.. 28 أبريل
بالصور..الأمم المتحدة تختار زاهي حواس سفيرا للسلام والتنمية
إنطلاق “مهرجان أطفال مصر” من قصر البارون..الجمعة
حفل سوداني لفرقة “الرانجو” على مسرح الضمة اليوم
“صورة سيلفي”ينافس على جوائز “الساقية” للأفلام القصيرة
مصر تحصد المركز الأول بجائزة الشارقة للأدب
القنب الطبي قد يخفض من نوبات الصرع
ورشة عمل لوضع استراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي
تطوير اختبار دم يوفر علاجا أسرع لسرطان الرئة
750 حالة وفاة بوباء التهاب السحايا في نيجيريا
دهب تستقبل 1384 سائحا خلال 24 ساعة
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