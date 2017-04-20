إسلام آباد ـ أ ش أ

قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم كفاية الأدلة لإقصاء رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه على خلفية قضية “أوراق بنما”.

يشار إلى أن شريف – الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي – يواجه جدلا منذ أن نشرت في مارس 2016 “أوراق بنما” وهى مؤلفة من 5ر11 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار, في ملاذات ضريبية.

وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه وأبناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات “اوفشور” يديرها مكتب المحاماة البنمي.

والقضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.