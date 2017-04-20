القاهرة - أخبار مصر

أجرى الحوار: أيمن عدلــي / هالة حربي

تـــصــويـــــر: محمد اللو

الدعم الفني: أحمد حازم

أكد عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة أن إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس الإدارات يتم علي أسس مهنية وموضوعية وضوابط محايدة .

وأوضح عبد الله ان التنسيق بين الهيئات الثلاث ( الهيئة الوطنية للصحافة / الهيئة الوطنية للإعلام / المجلس الأعلي لتنظين الإعلام) مستمر لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد عبد الله حسن انه يجب العمل علي وضع حد للفوضى الإعلامية وعودة الريادة للإعلام المصري.

كما ذكر عبد الله ان الصحافة القومية تراجعت الفترة الماضية ويجب أن نعمل على عودتها بقوة للقارئ المصري.

وكانت محاور عن :-

-الأزمات المالية التي تعاني منها الصحف القومية

-العمل على الحد من الفوضى الاعلإمية

-أوليات الهيئة الوطنية للصحافة الفترة القادمة

-المعاير والضوابط التي يجب العمل بيها لإعادة مجد الصحف القومية

-الاهتمام بالشباب وضخ دماء جديدة للصحف القومية

-وضع المعاير والضوابط لنجاح الصحف وليس لتكميم الأفواه

-التنسيق الكامل بين الهيئات لإعادة الاعلام المصري في مكانته التي يستحقها