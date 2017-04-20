اخبارمصر- وفاء صلاح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع عدد نصف طن من اللحوم، و70 كيلو من الدواجن المجمدة، و 310 كيلو من المواد الغذائية( فول- عدس- جبنه) وذلك بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية بهدف التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار .

وصرح محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة ان الوحدة المحلية نظمت حملة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدى بمساحة 2 قيراط و6 سهم، منها 3 حالات تعدي بجزيرة شارونة بمساحة 1 قيراط و12 سهم، وحالة بقرية أبا البلد بمساحة 18 سهم.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية أثناء متابعة الحالة اليومية للنظافة برفع عدد 278 متر مكعب من القمامة والمخلفات الصلبة على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة وذلك في إطار عودة النظافة للطريق العام والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.