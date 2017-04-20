اخبارمصر- ايناس منصور

شارك أمس الأربعاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في احتفالية جامعة الدول العربية بسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمنحه “درع الجامعة للريادة في مجال العمل التنموي العربي والتي حضرها نيابة عن سموه الأمير علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني .

وتأتي مشاركة زين في إطار العلاقات القوية التى تجمع البلدين الشقيقين. وعلى هامش الاحتفالية أجرى حسين زين عده لقاءات على مدار اليوم لدعم وتفعيل التعاون الإعلامي فى الفترة القادمة مع الهيئة وطرح أفكار ورؤى جديدة تحقق أكبر عائد ممكن من التعاون الإعلامي ، كما تطرقت اللقاءات إلى مناقشة وجهات النظر حول التناول الإعلامي العربي حول العديد من قضايا وطننا العربي وأهمهما التنسيق الاعلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف الديني والفكري.