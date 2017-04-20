أخبارمصر- غباشى خيرالله

وافق مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على 113 طلب لمشروعات للشباب للحصول على قروض من الجهاز لإقامة مشروعات تجارية وإنتاجية وخدمية على أن يقوم الشباب بإستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض .

وقال محافظ الجيزة خلال الإجتماع أن إجمالى الإستثمارات للمشروعات المتقدمة تبلغ مليون و685 ألف جنيه لافتاً أن المشروعات تشمل 8 مشروعات لقروض تطوير و17 مشروع لقروض تجديد و88 مشروع قروض لأول مرة ويصل القرض إلى 20 ألف جنيه .

وأضاف الدالى خلال الإجتماع الذى حضره نوابه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد رأفت السكرتير العام والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد وأمال مصطفى رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنه يجرى حالياً تنفيذ 24 مشروع بإستثمارات 292 ألف جنيه كما تم تنفيذ 11 مشروع أخر بإستثمارات 158 ألف جنيه .

ويقوم الجهاز بالتنسيق مع الشركات العاملة فى القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات الدراسية حيث تم توفير 1384 فرصة عمل .