اخبارمصر- هالة حربى

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وايرنست بوا بوبو وزير الصناعة والتعدين الكاميروني جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قابيل على اهمية دفع منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون خلال المرحلة الحالية لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل حرص الحكومة على توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول القارة الافريقية على المستويين الثنائى ومتعدد الاطراف مشيرا الى ان الحكومة تبذل حاليا جهودا حثيثة لتطوير وتسهيل منظومة النقل اللوجستى مع مختلف دول القارة بالاضافة الى تنفيذ برامج عملية لضمان الصادرات المصرية للاسواق الافريقية بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع مختلف دول القارة خاصة وان المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير فى كافة اسواق القارة السمراء .

وأشار الوزير الى اهمية زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين مصر والكاميرون كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتا الى حرص الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة على دعم القطاع الصناعى والتجارى بالكاميرون بما يسهم فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية بالبلد الصديق.