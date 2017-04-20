اخبارمصر- عصمت سعد

تنظر المحكمة الإدارية العليا ,اليوم الخميس, الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى الصادر فى 28 نوفمبر 2015 .

حكم بدل العدوى كان قد صدر بأحقية كل من “الاطباء – واطباء الاسنان والصيادلة ” فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيه إلى ألف جنيها شهريا ,وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه الا ان اللجنة ,والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء , لم تحقق الغرض الذي شكلت من أجله,وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم .