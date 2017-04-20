دمشق ـ أ ش أ

قصفت قوات النظام السوري مواقع المعارضة في ريفي دمشق وحلب ، حسبما أفادت لجان التنسيق السورية .

وذكرت اللجان “تعرض حيي جوبر القابون شرق المدينة وبلدات (دوما وحرستا وعربين وجسرين) في ريف دمشق إلى قصف عنيف من قوات النظام” ، مضيفة أن القصف تزامن مع استمرار الاشتباكات بين أطراف الصراع في حي جوبر وبساتين برزة وعربين بريف دمشق.

وأشارت اللجان ، إلى تعرض مدينة عردان وبلدتي قباتن الجبل والشيخ عقيل في ريف حلب الغربي إلى قصف عنيف من قوات النظام ، لافتة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة في محيط تلة عسكر قرب عردان بعد محاولة قوات النظام السيطرة على التلة.

من جانبه ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان- ومقره لندن- بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن على مستشفى الطبقة وصد هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي على منطقة عايد في ضواحيها الجنوبية ، مضيفا أن القوات سيطرت على موقعين لمسلحي التنظيم في ريف الرقة الشمالي ، رغم استخدام التنظيم للمفخخات لمنع تقدمها.

وفي درعا ، أشار المرصد إلى تعرض مناطق في المدينة في جنوب البلاد وأخرى في ريفها إلى قصف مكثف من القوات الحكومية ، مشيرا إلى تمكن مسلحي المعارضة من إحراز تقدم جديد على قوات النظام في حي المنشية بدرعا.