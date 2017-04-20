لوس أنجلوس- أ ش أ

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية آمبر هيرد- التي طلقت قبل ثلاثة أشهر فقط من النجم الأمريكي جوني ديب – قد تتزوج قريبا من المليادير رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

ووفقا للموقع الفرنسي “فان مينوت أف أر” أن آمبر هيرد تخطط للزواج من إيلون ماسك بعد طلاقها رسميا من جوني ديب في ينابر الماضي بل إن والدها صرح لإحدى المجلات بأن ابنته مغرمة كثيرا ب` إيلون وترغب في الزواج منه وأنهما يريدان الاستقرار وتكوين عائلة.

وأضاف الموقع أنه على الجانب الآخر نفى أحد أصدقاء المليادرير إيلون ماسك صحة هذا الخبر، وأكد أنهما لا ينتويان الزواج وأن آمبر هيرد سوف تكون في أستراليا طوال الستة أشهر القادمة من أجل تصوير فيلم “أكوامان”.